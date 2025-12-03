МИД напомнил, от чего Россия отталкивается на переговорах по Украине

Российская сторона в ходе контактов по урегулированию конфликта на Украине основывается на пониманиях, достигнутых в ходе совместного с США саммита на Аляске, заявил в интервью RTVI заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Он напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал данный факт.

Конечно, мы основываемся — и об этом не раз говорил президент Российской Федерации — на тех пониманиях, которые обсуждались и были согласованы на Аляске, — сказал Вершинин.

Дипломат добавил, что в этом контексте контакты с американской делегацией являются очень важными. По словам Вершинина, они позволяют «внимательно все посмотреть и напомнить о главном, о первопричинах конфликта».

Ранее председатель комитета Государственной думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал успехи Вооруженных сил России на поле боя важнейшим и мощнейшим фактором в процессе переговоров. По его словам, продвижение ВС РФ заставляет колебаться западных политиков.