Кардиолог ответил, что могло вызвать сердечную недостаточность у Качалиной

Алкоголь мог стать причиной предполагаемой сердечной недостаточности, которая, по данным СМИ, привела к смерти 54-летней актрисы Ксении Качалиной, заявил NEWS.ru профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ кардиолог Юрий Конев. Он предположил, что ухудшение состояния бывшей супруги Михаила Ефремова также могло быть вызвано уже имеющимися у нее проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Сердечную недостаточность могло вызвать либо какое-то уже имеющееся заболевание сердца, либо алкоголь. Спиртные напитки становятся в таком случае ядом, особенно после попытки резко выйти из запоя. В любой момент может развиться и аритмия, и сердечная недостаточность. Кроме этого, если у Качалиной было заболевание сердца и в это время произошла алкогольная интоксикация, это могло привести к ее кончине, — пояснил Конев.

Ранее Telegram-канал SHOT обнародовал информацию, что причиной смерти Качалиной стала острая сердечная недостаточность. По данным источника, тело актрисы пролежало в ее квартире несколько дней, на нем появились трупные пятна.