Длинный язык довел до суда ранее судимого украинского депутата

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого 45-летнего депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, сообщает пресс-служба ведомства. Парламентарий публично призывал наносить ракетные и и бомбовые удары по территории Москвы.

Также Гончаренко опубликовал в Сети видео со скандальными выступлениями. Кроме того, украинского депутата обвиняют в действиях, направленных на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности.

В октябре 2024 года и в январе 2025 года Гончаренко <…> в ходе публичных выступлений сделал заявления в виде призывов к неопределенному кругу лиц к осуществлению террористической деятельности путем нанесения ракетных и бомбовых ударов по территории г. Москвы, — сказано в сообщении.

Уголовное дело будет передано во Второй Западный окружной военный суд. Гончаренко объявлен в розыск.

Ранее Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о массовом отравлении лобио, которое привело к гибели двух человек в 2024 году: в некачественном продукте образовался ботулотоксин. В суд направлены материалы в отношении директора «Локалкитчен» Антона Лозина и еще трех фигурантов.