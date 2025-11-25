День матери
25 ноября 2025 в 11:23

Длинный язык довел до суда ранее судимого украинского депутата

Прокуратура утвердила обвинение призывавшему бить по Москве депутату Гончаренко

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого 45-летнего депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, сообщает пресс-служба ведомства. Парламентарий публично призывал наносить ракетные и и бомбовые удары по территории Москвы.

Также Гончаренко опубликовал в Сети видео со скандальными выступлениями. Кроме того, украинского депутата обвиняют в действиях, направленных на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности.

В октябре 2024 года и в январе 2025 года Гончаренко <…> в ходе публичных выступлений сделал заявления в виде призывов к неопределенному кругу лиц к осуществлению террористической деятельности путем нанесения ракетных и бомбовых ударов по территории г. Москвы, — сказано в сообщении.

Уголовное дело будет передано во Второй Западный окружной военный суд. Гончаренко объявлен в розыск.

