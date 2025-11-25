День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 12:11

Кадыров показал, как дроны «реорганизовали» позиции ВСУ под Сумами

Кадыров: спецназ «Ахмат» ударами БПЛА уничтожил пункт размещения ВСУ под Сумами

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Подразделение спецназа «Ахмат» уничтожило пункт временного размещения ВСУ в Сумской области с помощью ударных дронов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, бойцы отряда «Аида» нанесли удар в районе населенного пункта Константиновка.

Объект был оперативно выявлен, после чего уже в известном нам стиле реорганизован. Как говорится, меньше слов — больше дела, — написал он.

Глава Чеченской Республики опубликовал кадры удара и добавил, что для противника это стало неожиданным уведомлением о необходимости сменить локацию.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили 16 населенных пунктов за минувшую неделю. Как уточнили в ведомстве, на различных участках фронта продолжаются активные наступательные операции против формирований ВСУ.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что ВС РФ уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники за время попыток ВСУ вырваться из Купянска. По информации источника, для удержания населенного пункта ВСУ стянули в город до 20 тыс. солдат, «выдернув разрозненные подразделения со всей линии фронта».

ВСУ
Рамзан Кадыров
Украина
дроны
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нормальный и правильный»: член СПЧ о законопроекте про сталкинг
В Минобороны раскрыли, как ВС России выбивают противника в ДНР
В Минобороны оценили потери ВСУ за минувшие сутки
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Невролог перечислил лучшие позы для сна
Россиян снова поджидает магнитная буря
«Дай бог»: в РСПП дали прогноз по ключевой ставке
Российские военные освободили новый населенный пункт в Донбассе
Российские ПВО сбили за сутки более 400 дронов ВСУ
Экс-глава района Кубани останется под стражей до конца декабря
«Удар в сердце веры»: в России резко отреагировали на попытку поджечь храм
Экс-участник «Дома-2» заработал на россиянах в ОАЭ баснословную сумму
Названо направление, на котором начали играть мошенники
День сапожника 26 ноября: история и традиции праздника
Швеция столкнулась с резким наплывом молодых мигрантов с Украины
Более 40 тыс. человек пострадали на Филиппинах из-за мощного циклона
Россиянину вынесли приговор за торговлю оружием
Тунберг запретили въезд в Венецию после выходки с зеленой краской
Американскому чемпиону UFC дали квартиру в Чечне
«Быть свободным нельзя»: Матвиенко обратилась к безработным на Mercedes
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.