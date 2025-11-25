Кадыров показал, как дроны «реорганизовали» позиции ВСУ под Сумами Кадыров: спецназ «Ахмат» ударами БПЛА уничтожил пункт размещения ВСУ под Сумами

Подразделение спецназа «Ахмат» уничтожило пункт временного размещения ВСУ в Сумской области с помощью ударных дронов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, бойцы отряда «Аида» нанесли удар в районе населенного пункта Константиновка.

Объект был оперативно выявлен, после чего уже в известном нам стиле реорганизован. Как говорится, меньше слов — больше дела, — написал он.

Глава Чеченской Республики опубликовал кадры удара и добавил, что для противника это стало неожиданным уведомлением о необходимости сменить локацию.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили 16 населенных пунктов за минувшую неделю. Как уточнили в ведомстве, на различных участках фронта продолжаются активные наступательные операции против формирований ВСУ.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что ВС РФ уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники за время попыток ВСУ вырваться из Купянска. По информации источника, для удержания населенного пункта ВСУ стянули в город до 20 тыс. солдат, «выдернув разрозненные подразделения со всей линии фронта».