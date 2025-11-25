День матери
25 ноября 2025 в 13:08

Лавров раскрыл, как в России оценивают план Трампа по Украине

Лавров: Россия сохраняет прежнюю оценку мирного плана Трампа по Украине

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия сохраняет прежнюю оценку плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. По его словам, ключевые положения американских предложений основаны на понимании, достигнутом во время августовской встречи лидеров США и РФ в Анкоридже. Трансляция пресс-конференции идет на сайте МИД России.

Мирный план президента Трампа комментировал подробно, четко президент [России Владимир] Путин несколько дней назад, в конце прошлой недели <...> Наши оценки сохраняют свою силу, в том смысле, что ключевые положения плана основываются на пониманиях, достигнутых в Анкоридже <...> И эти принципы в целом в плане отражены, что мы приветствовали, — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе нарастают опасения, что план предоставления Киеву кредита за счет замороженных российских активов может быть сорван из-за американской мирной инициативы. По информации издания, изначально противоречия вокруг так называемого «репарационного кредита» в €140 млрд усилились после возражений Бельгии.

Россия
Сергей Лавров
США
Украина
