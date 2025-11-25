День матери
25 ноября 2025 в 13:14

Лавров назвал предложение России, которое до сих пор игнорирует Киев

Лавров: Киев до сих пор игнорирует предложение России создать три рабочих группы

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Киев до сих пор игнорирует предложение Москвы сформировать три рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте МИД России. Изначально предложение было выдвинуто еще на переговорах в Стамбуле, чтобы наиболее эффективно продвигать процесс урегулирования.

Не мы же отказались от стамбульской площадки. Украинцы отказались. Мы до сих пор не получили от них ответа на предложение создать три рабочие группы. Потому что они жаловались, что в Стамбуле говорят только про гуманитарные аспекты ситуации, а про вопросы, имеющие прямое и ключевое отношение для урегулирования, никто ничего не говорит, — отметил Лавров.

Ранее министр отмечал, что Россия сохраняет прежнюю оценку плана президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, ключевые положения американских предложений основаны на понимании, достигнутом во время встречи президентов США и РФ в Анкоридже.

