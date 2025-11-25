День матери
25 ноября 2025 в 13:10

На Украине раскрыли, когда может состояться встреча Зеленского с Трампом

Умеров: Украина ожидает встречи Зеленского с Трампом до конца ноября в США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Киев ожидает, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон состоится до конца ноября, заявил в своем Telegram-канале секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, речь идет о поездке для обсуждения мирного плана с американским лидером Дональдом Трампом.

Мы ожидаем организацию визита в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренностей с президентом Трампом, — отметил он.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что США помешали украинским властям использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по урегулированию конфликта. По его мнению, подписание соглашения станет критическим моментом для Украины, потому что второго шанса американцы давать не собираются.

Также стало известно, что из последней версии плана США по урегулированию украинского конфликта исчез один из пунктов. Речь идет о предложении направить замороженные активы России на восстановление Украины.

