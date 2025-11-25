День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 13:57

В США узнали о звонках разгневанных европейских чиновников Рубио

WSJ: Рубио звонили разгневанные европейские чиновники из-за плана США по Украине

Марко Рубио Марко Рубио Фото: CNP/AdMediaGlobal Look Press
Читайте нас в Дзен

Госсекретарю США Марко Рубио звонили разгневанные чиновники Евросоюза после подготовки Вашингтоном мирного плана по Украине, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, после того, как детали документа стали достоянием общественности, Белый дом столкнулся «с внезапным кризисом». Положения плана шокировали правительства ЕС и сторонников Киева в Конгрессе США.

Рубио пришлось отвечать на звонки от разгневанных европейских чиновников и законодателей, — сказано в материале.

До этого стало известно, что глава Министерства армии США Дэниел Дрисколл встретился с представителями России в Абу-Даби, чтобы обсудить мирный план. Как указали инсайдеры, Дрисколл уже встречался с делегацией РФ накануне вечером, 24 ноября.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что США помешали украинским властям использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по урегулированию конфликта. По его мнению, подписание соглашения станет критическим моментом для Украины, потому что второго шанса американцы давать не собираются.

Марко Рубио
Украина
США
звонки
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финляндия строит забор в метре от границы с Россией
Астроном рассказал о приближении межзвездного объекта к Земле
PR-директор Птахи ответила на слухи об аресте недвижимости рэпера
Сечин завершил речь в Пекине китайской философией и советской историей
Группа компаний «О'Кей» продала одноименную сеть магазинов
В Совфеде оценили возможность возврата статьи за тунеядство в России
Дарья Мороз удивила поклонников радикальным изменением имиджа
Адвокат оценил шансы племянниц Жириновского на возвращение имущества
Макрон испугался баллистических ракет России
Появились новые подробности о расследовании НАБУ на Украине
Погода в Москве в среду, 26 ноября: ждать ли сильного холода и снегопада
Секс-символ фигурного катания: самые яркие образы Туктамышевой
В США узнали о звонках разгневанных европейских чиновников Рубио
«Провальная политика»: Лавров объяснил выходки европейских соседей
Лавров поделился подробностями о контактах России и США
«Не сливать»: Лавров объяснил, как работает российская дипломатия
В МО озвучили, какой «бонус» получили ВС РФ после освобождения Иванополья
Фекальный сталкер из Москвы остался безнаказанным
Жертвы в Таганроге, тактика стаи, теракт в храме: ВСУ атакуют РФ 25 ноября
Адвокат раскрыл, могут ли наказать пенсионеров-мошенников за схемы с жильем
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер
Общество

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.