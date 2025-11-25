В США узнали о звонках разгневанных европейских чиновников Рубио WSJ: Рубио звонили разгневанные европейские чиновники из-за плана США по Украине

Госсекретарю США Марко Рубио звонили разгневанные чиновники Евросоюза после подготовки Вашингтоном мирного плана по Украине, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, после того, как детали документа стали достоянием общественности, Белый дом столкнулся «с внезапным кризисом». Положения плана шокировали правительства ЕС и сторонников Киева в Конгрессе США.

Рубио пришлось отвечать на звонки от разгневанных европейских чиновников и законодателей, — сказано в материале.

До этого стало известно, что глава Министерства армии США Дэниел Дрисколл встретился с представителями России в Абу-Даби, чтобы обсудить мирный план. Как указали инсайдеры, Дрисколл уже встречался с делегацией РФ накануне вечером, 24 ноября.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что США помешали украинским властям использовать разногласия в администрации президента Дональда Трампа для срыва реализации мирного плана по урегулированию конфликта. По его мнению, подписание соглашения станет критическим моментом для Украины, потому что второго шанса американцы давать не собираются.