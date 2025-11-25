Стало известно, почему Рубио избегает встреч с «плохим полицейским» из ЕС Politico: Рубио не встречается с Каллас из-за ее отношений с Белым домом

Госсекретарь США Марко Рубио отклоняет предложения о проведении двусторонних встреч с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас из-за ее непростых отношений с администрацией американского президента Дональда Трампа, передает Politico. Однако, по словам одного из источников издания, глава евродипломатии сейчас занята тем, что за кулисами играет роль «плохого полицейского» для стран ЕС.

Каллас находится вне центра внимания с учетом ее сложных отношений с администрацией Трампа, <…> даже госсекретарь Марко Рубио, самый проевропейский из команды высокопоставленных чиновников Трампа <…>, отказывается проводить двусторонние встречи с Каллас, — сообщили в издании.

Ранее стало известно, что мирный план по Украине был сокращен с 28 до 19 пунктов после переговоров в Женеве. По информации издания, документ, вызвавший возмущение Киева и его союзников, пока не доработан до конца, а окончательное количество пунктов еще не согласовано. Источники утверждают, что предложения Европы были «полезными», однако Соединенные Штаты сосредоточены на своем документе.