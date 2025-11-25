День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 14:51

Лавров отреагировал на покупку Украиной сотни истребителей Rafale

Лавров: нельзя комментировать с позиции здравого смысла покупку Украиной Rafale

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости
Нельзя с позиции здравого смысла комментировать покупку Украиной 100 французских истребителей Rafale, заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для YouTube-канала ассоциации «Франко-российский диалог». Оно было записано 21 ноября.

Не могу с позиции здравого смысла комментировать эту ситуацию, — высказался министр.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российские истребители Су-35 и Су-30 способны эффективно противостоять самолетам Rafale. По его словам, французские истребители уже принимали участие в воздушном противостоянии между Индией и Пакистаном. По тем данным, которые опубликовал Пакистан, было сбито три или четыре Rafale, добавил эксперт.

До этого Кнутов сообщил, что российские системы ПВО, в частности зенитно-ракетные комплексы С-350 и С-400, обладают техническими возможностями для уничтожения французских истребителей Rafale на предельной дальности полета. По мнению собеседника, для этих целей могут быть задействованы как современные, так и более ранние модели ЗРК, состоящие на вооружении у России.

Украина
Франция
Сергей Лавров
истребители
