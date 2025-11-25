День матери
25 ноября 2025 в 14:54

Вучич раскрыл результаты голосования в Сербии по компании NIS

Вучич: правительство Сербии отказалось от немедленной национализации NIS

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Правительство Сербии отказалось от немедленной национализации компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») и призывает выделить дополнительные 50 дней на поиск покупателя, сообщил сербский президент Александр Вучич. Он также попросил США вернуть организации лицензию, передает ТАСС.

Мы вчера провели заседание правительства, чтобы вы понимали контекст. Было голосование в правительстве о том, чтобы сразу взять под свой контроль и имущество национализировать. Мое предложение было другим — и оно было принято вчера единогласно. <…> Дать еще 50 дней на то, чтобы был найден новый покупатель для NIS, — отметил Вучич.

Он добавил, что призывает американцев вернуть лицензию, подчеркнув, что его слово имеет больший вес, чем тысяча подписей. Сербия, обратил внимание президент, ясно дала понять, что все поняла, даже если не согласна.

Мы должны дать определенный период нашим друзьям из [Объединенных Арабских] Эмиратов и Венгрии, которые ведут переговоры. Моя идея состоит в том, чтобы предоставить российской стороне какое-то время, — попросил он.

Ранее вице-премьер республики Александр Вулин заявил, что санкции США против российско-сербской компании направлены на ухудшение двусторонних отношений между Белградом и Москвой. По его мнению, эти меры также направлены на изъятие российской собственности.

