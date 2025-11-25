В Германии указали на сложную для Зеленского обстановку на поле боя

В Германии указали на сложную для Зеленского обстановку на поле боя Журналист Ваннер: ситуация на фронте выглядит не очень хорошо для Зеленского

Текущая оперативная обстановка на линии боевых действий развивается не в интересах украинской стороны, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его оценке, для президента Украины Владимира Зеленского складывается крайне непростая ситуация.

Вы видите, как нестабильна ситуация на данный момент для Украины. Она сохраняется. <…> Для Владимира Зеленского ситуация на фронте сейчас выглядит не очень хорошо, — сказал журналист.

Ранее Ваннер отмечал, что положение Вооруженных сил Украины на фронте находится в тяжелом положении из-за продолжающегося давления ВС РФ. Он отметил серьезные изменения в балансе сил и отсутствие надежд на успешное завершение конфликта для украинской армии. По оценкам Ваннера, вооруженные силы России демонстрируют полную готовность к любым вариантам развития событий.

Прежде стало известно, что в 95-й бригаде ВСУ осталось лишь 10 военнослужащих, способных выполнять штурмовые задачи. Отмечается, что общая численность данного соединения украинских войск ранее достигала четырех тысяч человек.