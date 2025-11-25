День матери
25 ноября 2025 в 12:06

В Молдавии заявили о пролете шести дронов в воздушном пространстве страны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Шесть дронов пролетели над Молдавией в сторону Румынии, утверждает пресс-служба полиции республики со ссылкой на Минобороны. По данным ведомства, в связи с этим была инициирована проверка района пролета БПЛА, однако на данный момент никаких объектов не выявлено.

Согласно системам наблюдения за воздушным пространством, находящимся на вооружении Национальной армии, всего было обнаружено шесть дронов, которые несанкционированно пересекли национальное воздушное пространство, — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну допустил возможность выхода республики из соглашений с Содружеством Независимых Государств. Глава правительства уточнил, что власти рассматривают возможность «остановить, отменить или выйти из них».

Утром 25 ноября пресс-служба российского Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами страны. По данным ведомства, 116 и 4 БПЛА уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем.

