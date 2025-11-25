Генерал назвал цель массированной атаки ВСУ на российские регионы

Вооруженные силы Украины предприняли массированную атаку беспилотниками на Россию с целью вызвать широкий резонанс на Западе, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, таким образом Киев стремится сохранить военную поддержку зарубежных партнеров.

Если ВС РФ наносят удары, то только по военным объектам, а ВСУ бьют исключительно по гражданским. Киев максимально хочет причинить ущерб мирному населению, гражданской инфраструктуре, вызвать недовольство жителей в отношении руководства России, чтобы налет дал максимальный резонанс, чтобы о нем заговорили на Западе о том, что ВСУ еще на что-то способны. Они пытаются доказать своим западным хозяевам-спонсорам, что они еще на что-то способны. Но их беспилотники были обезврежены. ВСУ в очередной раз показали свою террористическую сущность, — высказался Липовой.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 25 ноября силами ПВО было ликвидировано и перехвачено 249 украинских беспилотников на территории страны. По данным ведомства, над акваториями Черного и Азовского морей уничтожили 116 и 4 дрона соответственно, а еще 76 беспилотников были сбиты над Краснодарским краем.