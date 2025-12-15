Гладков сообщил о разрушениях после удара ВСУ по Белгороду

В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 15 декабря повреждения получили 108 квартир и частных домов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его информации, основной ущерб составили выбитые окна и балконные стекла, а городские службы оперативно приступили к устранению последствий.

На данный момент зафиксированы повреждения по 108 квартирам и ИЖС. Основной характер — выбитые стекла окон и балконов. Увидел организованный процесс: городская управа приступила к обходу квартир, составляет акты повреждений, — говорится в сообщении.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о гибели мирного жителя в результате атак ВСУ. По его данным, двое других граждан получили ранения и доставлены в больницу.

Кроме того, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что за сутки в результате ударов ВСУ по региону погибли два человека и семь получили ранения. По его информации, украинские военные совершили 10 атак, от которых пострадали Бердянск, а также Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа.