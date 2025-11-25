«Благодарен судьбе»: Мишин о завершении карьеры Туктамышевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин в беседе с «СЭ» заявил, что благодарен судьбе за работу с завершившей карьеру Елизаветой Туктамышевой. Она объявила о данном решении 24 ноября, а ранее вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга.

Благодарю судьбу за то, что прошел с Туктамышевой большой и интересный период моей тренерской жизни. С точки зрения ее вклада в фигурное катание, в один из периодов своей карьеры Лиза была словно факел статуи Свободы, освещающий путь взрослым фигуристкам к многооборотным прыжкам. Сегодня мне приятно и интересно приходить на каток и видеть ее своей правой рукой, — сказал Мишин.

Туктамышева ранее объявила о завершении профессиональной карьеры. Спортсменка заявила, что приняла это решение без сожалений. Она отметила, что в ее карьере было много счастливых моментов. Фигуристка в своем обращении также поблагодарила всех, кто сопровождал ее на спортивном пути: семью, болельщиков и тренеров.

За время карьеры 28-летняя Елизавета по разу выиграла чемпионаты мира и Европы (2015) и финал серии Гран-при сезона-2014/15. Также в ее активе серебро ЧМ-2021 и бронза ЧЕ-2013.