День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 11:57

«Благодарен судьбе»: Мишин о завершении карьеры Туктамышевой

Мишин назвал время работы с Туктамышевой большим и интересным периодом

Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин в беседе с «СЭ» заявил, что благодарен судьбе за работу с завершившей карьеру Елизаветой Туктамышевой. Она объявила о данном решении 24 ноября, а ранее вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга.

Благодарю судьбу за то, что прошел с Туктамышевой большой и интересный период моей тренерской жизни. С точки зрения ее вклада в фигурное катание, в один из периодов своей карьеры Лиза была словно факел статуи Свободы, освещающий путь взрослым фигуристкам к многооборотным прыжкам. Сегодня мне приятно и интересно приходить на каток и видеть ее своей правой рукой, — сказал Мишин.

Туктамышева ранее объявила о завершении профессиональной карьеры. Спортсменка заявила, что приняла это решение без сожалений. Она отметила, что в ее карьере было много счастливых моментов. Фигуристка в своем обращении также поблагодарила всех, кто сопровождал ее на спортивном пути: семью, болельщиков и тренеров.

За время карьеры 28-летняя Елизавета по разу выиграла чемпионаты мира и Европы (2015) и финал серии Гран-при сезона-2014/15. Также в ее активе серебро ЧМ-2021 и бронза ЧЕ-2013.

карьера
российские спортсмены
фигуристки
Елизавета Туктамышева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это отражает план»: в Европарламенте заявили о победе России
Названа дата рассмотрения дела Акунина
«Нормальный и правильный»: член СПЧ о законопроекте про сталкинг
В Минобороны раскрыли, как ВС России выбивают противника в ДНР
В Минобороны оценили потери ВСУ за минувшие сутки
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Невролог перечислил лучшие позы для сна
Россиян снова поджидает магнитная буря
«Дай бог»: в РСПП дали прогноз по ключевой ставке
Российские военные освободили новый населенный пункт в Донбассе
Российские ПВО сбили за сутки более 400 дронов ВСУ
Экс-глава района Кубани останется под стражей до конца декабря
«Удар в сердце веры»: в России резко отреагировали на попытку поджечь храм
Экс-участник «Дома-2» заработал на россиянах в ОАЭ баснословную сумму
Названо направление, на котором начали играть мошенники
День сапожника 26 ноября: история и традиции праздника
Швеция столкнулась с резким наплывом молодых мигрантов с Украины
Более 40 тыс. человек пострадали на Филиппинах из-за мощного циклона
Россиянину вынесли приговор за торговлю оружием
Тунберг запретили въезд в Венецию после выходки с зеленой краской
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.