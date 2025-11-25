В ВСУ предупредили о риске прорыва на ряде направлений

Ситуация на линии боевого соприкосновения ухудшается для украинской стороны, на ряде направлений она может стать критической, сообщил в своем Telegram-канале заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин. По его словам, стремительное продвижение российских войск серьезно меняет оперативное положение.

Пока все обсасывают переговоры и каждый пункт отдельно, фронт никуда не делся. И ситуация там двигается только в худшую сторону. На некоторых участках, в отсутствие срочных изменений, будет уже критическая ситуация. На самом деле такой скорости продвижения врага я давно не помню. Вопрос сейчас не в потере некоторых населенных пунктов, а в целом в значительном улучшении оперативного положения врага на целых направлениях, — написал Жорин.

Ранее пленный украинский военнослужащий Александр Шепелев рассказал, что командование 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ бросило двух солдат против роя российских дронов под Купянском в Харьковской области. По его словам, он с сослуживцем не смог выстоять против множества БПЛА и пустился в бега.

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер отметил, что текущая оперативная обстановка на линии боевых действий развивается не в интересах украинской стороны. По его оценке, для президента Украины Владимира Зеленского складывается крайне непростая ситуация.