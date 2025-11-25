День матери
25 ноября 2025 в 12:08

«Не уважают»: депутат об отказе Рубио встречаться с Каей Каллас

Депутат Чепа: США не уважают политическое руководство ЕС и Европарламента

Марко Рубио Марко Рубио Фото: IMAGO/Oliver Contreras / Pool vi/Global Look Press
В Белом доме не уважают политическое руководство ЕС и Европарламента, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, именно поэтому представители администрации президента США Дональда Трампа демонстративно отказываются встречаться не только с главой евродипломатии Каей Каллас, но и с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Политики США отказываются от встреч не только с Каллас. У ее закадычной подруги, будем ее так называть, Урсулы фон дер Ляйен, тоже были проблемы со встречей с Трампом в Соединенных Штатах, куда она приехала вместе с европейскими лидерами. Я так понимаю, что в Овальном кабинете не очень уважают политическое руководство Евросоюза и Европарламента и не особо считаются с их мнением. Я уверен, что Трамп продолжит придерживаться такой политики в будущем, — пояснил Чепа.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио отклонил предложения о проведении двусторонних встреч с Каллас. Причиной называют ее сложные отношения с администрацией Трампа. При этом, по данным американских журналистов, Каллас сейчас занята тем, что играет за кулисами роль «плохого полицейского» для стран Евросоюза.

