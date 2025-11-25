День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 11:41

В Генпрокуратуре утвердили обвинение по делу о смертельном отравлении лобио

Директора «Локалкитчен» Лозина отправили под суд после массового отравления

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о массовом отравлении лобио, приведшем к гибели двух человек в 2024 году, сообщила пресс-служба ведомства. В суд направлены материалы в отношении директора «Локалкитчен» Антона Лозина и еще трех фигурантов.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Шина, Антона Лозина, Елены Машковой и Карима Норматова. Они обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Шину также инкриминируется ст. 322.3 УК РФ (незаконная постановка на учет иностранных граждан), — уточнили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в мае — июне 2024 года директор ООО «Савон-К» Михаил Шин купил продовольственную фасоль. По его указанию разнорабочий Норматов, не имеющий специальных знаний, сварил ее с грубейшими нарушениями санитарных норм, правил термообработки и стерилизации, после чего фасоль расфасовали в вакуумные упаковки. В результате в продукте образовался ботулотоксин.

Эту фасоль в 2024 году приобрел гендиректор ООО «Локалкитчен» Антон Лозин. Вместе с начальником отдела качества Машковой он сознательно не провел должную проверку сырья, чтобы сэкономить, и пустил его на приготовление лобио. В результате массового отравления салатом два человека погибли, 298 пострадавших получили вред здоровью различной степени тяжести. Общая сумма исков потерпевших превысила 70 млн рублей. Часть ущерба ООО «Локалкитчен» уже возместило добровольно.

Ранее сообщалось, что российский турист с инвалидностью впал в кому в Германии после того, как съел испорченный йогурт. 26-летний мужчина провел месяц в реанимации, после чего клиника выставила ему счет в €250 тыс. (почти 23 млн рублей).

отравления
Генпрокуратура
суды
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата рассмотрения дела Акунина
«Нормальный и правильный»: член СПЧ о законопроекте про сталкинг
В Минобороны раскрыли, как ВС России выбивают противника в ДНР
В Минобороны оценили потери ВСУ за минувшие сутки
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Невролог перечислил лучшие позы для сна
Россиян снова поджидает магнитная буря
«Дай бог»: в РСПП дали прогноз по ключевой ставке
Российские военные освободили новый населенный пункт в Донбассе
Российские ПВО сбили за сутки более 400 дронов ВСУ
Экс-глава района Кубани останется под стражей до конца декабря
«Удар в сердце веры»: в России резко отреагировали на попытку поджечь храм
Экс-участник «Дома-2» заработал на россиянах в ОАЭ баснословную сумму
Названо направление, на котором начали играть мошенники
День сапожника 26 ноября: история и традиции праздника
Швеция столкнулась с резким наплывом молодых мигрантов с Украины
Более 40 тыс. человек пострадали на Филиппинах из-за мощного циклона
Россиянину вынесли приговор за торговлю оружием
Тунберг запретили въезд в Венецию после выходки с зеленой краской
Американскому чемпиону UFC дали квартиру в Чечне
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.