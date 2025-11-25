В Генпрокуратуре утвердили обвинение по делу о смертельном отравлении лобио Директора «Локалкитчен» Лозина отправили под суд после массового отравления

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о массовом отравлении лобио, приведшем к гибели двух человек в 2024 году, сообщила пресс-служба ведомства. В суд направлены материалы в отношении директора «Локалкитчен» Антона Лозина и еще трех фигурантов.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Шина, Антона Лозина, Елены Машковой и Карима Норматова. Они обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Шину также инкриминируется ст. 322.3 УК РФ (незаконная постановка на учет иностранных граждан), — уточнили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в мае — июне 2024 года директор ООО «Савон-К» Михаил Шин купил продовольственную фасоль. По его указанию разнорабочий Норматов, не имеющий специальных знаний, сварил ее с грубейшими нарушениями санитарных норм, правил термообработки и стерилизации, после чего фасоль расфасовали в вакуумные упаковки. В результате в продукте образовался ботулотоксин.

Эту фасоль в 2024 году приобрел гендиректор ООО «Локалкитчен» Антон Лозин. Вместе с начальником отдела качества Машковой он сознательно не провел должную проверку сырья, чтобы сэкономить, и пустил его на приготовление лобио. В результате массового отравления салатом два человека погибли, 298 пострадавших получили вред здоровью различной степени тяжести. Общая сумма исков потерпевших превысила 70 млн рублей. Часть ущерба ООО «Локалкитчен» уже возместило добровольно.

