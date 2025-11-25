День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 11:53

Россиянка применила перцовый баллончик против «непрозрачных» зрителей

Россиянку будут судить за распыление перцового баллончика на шоу в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Уроженка Сахалинской области распылила перцовый баллончик в зрителей, которые загораживали ей обзор на представление на Елагином острове в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городской прокуратуры. В результате пострадали три человека, включая ребенка — они получили химические ожоги глаз. Ведомство направило в суд дело о хулиганстве.

Она обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия), — говорится в сообщении.

Ранее россиянин распылил слезоточивый газ в офисе своей компании в Петербурге. Отмечается, что инцидент произошел на фоне невыплаты мужчине зарплаты. В больницу обратились трое менеджеров компании. Злоумышленник был задержан.

До этого житель Новосибирска распылил перцовый баллончик в баре и напал на актера из-за шутки в свой адрес. Инцидент случился 31 октября на вечеринке по случаю Хеллоуина. Актер сделал неудачное замечание по поводу костюма новосибирца, в отместку тот попытался задушить его в туалете, а потом применил баллончик.

Cанкт-Петербург
суды
хулиганство
статьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нормальный и правильный»: член СПЧ о законопроекте про сталкинг
В Минобороны раскрыли, как ВС России выбивают противника в ДНР
В Минобороны оценили потери ВСУ за минувшие сутки
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Невролог перечислил лучшие позы для сна
Россиян снова поджидает магнитная буря
«Дай бог»: в РСПП дали прогноз по ключевой ставке
Российские военные освободили новый населенный пункт в Донбассе
Российские ПВО сбили за сутки более 400 дронов ВСУ
Экс-глава района Кубани останется под стражей до конца декабря
«Удар в сердце веры»: в России резко отреагировали на попытку поджечь храм
Экс-участник «Дома-2» заработал на россиянах в ОАЭ баснословную сумму
Названо направление, на котором начали играть мошенники
День сапожника 26 ноября: история и традиции праздника
Швеция столкнулась с резким наплывом молодых мигрантов с Украины
Более 40 тыс. человек пострадали на Филиппинах из-за мощного циклона
Россиянину вынесли приговор за торговлю оружием
Тунберг запретили въезд в Венецию после выходки с зеленой краской
Американскому чемпиону UFC дали квартиру в Чечне
«Быть свободным нельзя»: Матвиенко обратилась к безработным на Mercedes
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.