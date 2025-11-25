Россиянка применила перцовый баллончик против «непрозрачных» зрителей Россиянку будут судить за распыление перцового баллончика на шоу в Петербурге

Уроженка Сахалинской области распылила перцовый баллончик в зрителей, которые загораживали ей обзор на представление на Елагином острове в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городской прокуратуры. В результате пострадали три человека, включая ребенка — они получили химические ожоги глаз. Ведомство направило в суд дело о хулиганстве.

Она обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия), — говорится в сообщении.

Ранее россиянин распылил слезоточивый газ в офисе своей компании в Петербурге. Отмечается, что инцидент произошел на фоне невыплаты мужчине зарплаты. В больницу обратились трое менеджеров компании. Злоумышленник был задержан.

До этого житель Новосибирска распылил перцовый баллончик в баре и напал на актера из-за шутки в свой адрес. Инцидент случился 31 октября на вечеринке по случаю Хеллоуина. Актер сделал неудачное замечание по поводу костюма новосибирца, в отместку тот попытался задушить его в туалете, а потом применил баллончик.