В Петербурге мужчина распылил слезоточивый газ в офисе

Россиянин распылил слезоточивый газ в офисе своей компании в Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Отмечается, что инцидент произошел на фоне невыплаты мужчине зарплаты. В больницу обратились трое менеджеров компании. Злоумышленник задержан.

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, прибывшими на место происшествия, был задержан 28-летний молодой человек, который из-за невыплаты ему заработной платы, в помещении офиса распылил слезоточивое вещество из газового баллона, после чего бросил дымовую шашку. С места происшествия полицией были изъяты пять баллонов с перцовым газом и дымовая шашка, — говорится в сообщении.

Ранее Ранее житель Новосибирска распылил перцовый баллончик в баре и напал на актера из-за шутки в свой адрес. Инцидент случился 31 октября на вечеринке по случаю Хеллоуина. Актер сделал неудачное замечание по поводу костюма новосибирца, в отместку тот попытался задушить его в туалете, а потом применил баллончик.

До этого 15 учеников школы № 76 в Екатеринбурге пострадали из-за распыления перцового баллончика. Шестерым школьникам оказали помощь на месте ЧП. В учреждение прибыла полиция, которая устанавливает обстоятельства случившегося.