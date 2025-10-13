Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 11:58

В российской школе от перцовки пострадали больше 10 детей

В Екатеринбурге 15 школьников пострадали из-за распыления перцового баллончика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученики школы № 76 в Екатеринбурге пострадали из-за распыления перцового баллончика, сообщает «112». По данным источника, медики осматривают девятерых детей. Всего пострадали 15 несовершеннолетних.

Стало известно, что шестерым школьникам уже оказали помощь на месте ЧП, в их госпитализации нет необходимости. В учреждение прибыла полиция, которая устанавливает обстоятельства случившегося. В профильных ведомствах ситуацию не комментировали. Сотрудники школы также пока не поделились деталями ЧП.

Ранее полицейские задержали мужчину из города Большой Камень, который решил разобраться с обидчиками своего сына и распылил перцовый баллончик. Инцидент произошел на территории рядом со школой ребенка.

В Санкт-Петербурге мужчина распылил газовый баллончик в сторону подростков, а одного из них ударил. Конфликт произошел в парадной дома на Большой Посадской 3 октября. Поводом стала громкая музыка, которая не устроила мужчину, после чего он решил сделать подросткам замечание.

Екатеринбург
дети
пострадавшие
школы
