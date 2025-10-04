Петербуржец захотел перевоспитать шумных подростков «перцем» Петербуржец распылил газ в подростков и ударил одного из них из-за музыки

В Санкт-Петербурге мужчина распылил газовый баллончик в сторону подростков и ударил одного из них, сообщает портал 78.ru. Конфликт произошел в подъезде дома на Большой Посадской улице вечером 3 октября.

Как уточняет источник, молодежь включила громкую музыку. Мужчине не понравился шум, и он решил сделать подросткам замечание. После короткой перепалки подозреваемый достал газовый баллончик и распылил его в сторону подростков. Одного из них он также ударил.

После происшествия несовершеннолетние обратились за помощью к медикам, их жизни ничего не угрожает. Сейчас сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося: личность мужчины устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

