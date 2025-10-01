Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея

Дагестанские школьники устроили массовую драку возле лицея в Махачкале, передает пресс-служба Министерства образования и науки региона. Некоторые участники потасовки занимались в одной секции по вольной борьбе.

В г. Махачкале рядом с многопрофильным лицеем № 39 произошла массовая драка. По предварительной информации, в конфликте принимали участие обучающиеся гимназии № 38, школы № 10, лицея № 39, а также совершеннолетние граждане, — уточнили в министерстве.

Всех участников конфликта доставили в РОВД, подробности происшествия уточняются. Ситуация находится на особом контроле у главы регионального Минобразования, добавили в ведомстве.

Ранее в Москве школьник-боксер избил двух одноклассниц в метро. Обеих девочек увезли в больницу с переломами носа. По данным источников, восьмиклассники поссорились еще в школе, после того как юноша пролил на одну из девочек детское пюре.

Также сообщалось, что пятеро подростков, избивавших прохожих на улицах Москвы и снимавших свои действия на камеру, приговорены к отбыванию наказания в колонии на сроки до 3,5 года. При этом наименьший срок составил год и 11 месяцев.