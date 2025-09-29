Суд вынес приговоры подросткам, избивавшим прохожих в Москве Избивавшие прохожих в Москве подростки получили сроки до 3,5 года

Пятеро подростков, избивавшие прохожих на улицах Москвы и снимавшие свои действия на камеру, приговорены к отбыванию наказания в колонии на сроки до 3,5 года, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. При этом наименьший срок составил год и 11 месяцев. Все пятеро фигурантов взяты под стражу в зале суда.

Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении пяти несовершеннолетних… Приговором суда в зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от одного года 11 месяцев до 3,5 года, — заявили в ведомстве.

Следствие установило, что подростки беспричинно избивали прохожих в Москве с 29 по 30 сентября 2023 года. Предполагается, что таким образом они пытались «противопоставить себя окружающим», а также «продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним».

Ранее появилась информация, что напавший на Архангельский техникум строительства и экономики 18-летний Артемий Крюков заранее репетировал атаку в игре Minecraft. В виртуальном мире он создал похожую на ПТУ локацию и расправился с ненавистными преподавателями и учениками.