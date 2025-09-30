В Москве школьник-боксер избил двух одноклассниц в метро, сообщает Telegram-канал Baza. Обеих девочек увезли в больницу с переломами носа.

По данным канала, восьмиклассники поссорились еще в школе, после того как юноша пролил на одну из девочек детское пюре. Спустя некоторое время подруги решили облить его молоком возле метро «Пролетарская». В отместку школьник, посещающий секцию бокса, избил их обеих. Одну из девочек уже выписали, вторая все еще лежит в больнице — ей пришлось делать операцию.

На опубликованном видео запечатлен момент драки. Школьник боролся с одной из девочек, когда к нему подошла вторая и попыталась вмешаться. Юноша сбросил с плеч рюкзак и поставленным ударом попал ей по носу.

