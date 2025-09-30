Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 15:47

В Москве школьник-боксер избил двух одноклассниц в метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве школьник-боксер избил двух одноклассниц в метро, сообщает Telegram-канал Baza. Обеих девочек увезли в больницу с переломами носа.

По данным канала, восьмиклассники поссорились еще в школе, после того как юноша пролил на одну из девочек детское пюре. Спустя некоторое время подруги решили облить его молоком возле метро «Пролетарская». В отместку школьник, посещающий секцию бокса, избил их обеих. Одну из девочек уже выписали, вторая все еще лежит в больнице — ей пришлось делать операцию.

На опубликованном видео запечатлен момент драки. Школьник боролся с одной из девочек, когда к нему подошла вторая и попыталась вмешаться. Юноша сбросил с плеч рюкзак и поставленным ударом попал ей по носу.

Ранее сообщалось, что пятеро подростков, избивавших прохожих на улицах Москвы и снимавших свои действия на камеру, приговорены к отбыванию наказания в колонии на сроки до 3,5 года. При этом наименьший срок составил год и 11 месяцев. Все пятеро фигурантов были взяты под стражу в зале суда.

До этого появилась информация, что напавший на Архангельский техникум строительства и экономики 18-летний Артемий Крюков заранее репетировал атаку в игре Minecraft. В виртуальном мире он создал похожую на ПТУ локацию и расправился с ненавистными преподавателями и учениками.

