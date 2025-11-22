Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 13:50

«Важнейшее достижение»: раскрыто значение ММФ БРИКС для Санкт-Петербурга

Замглавы Оргкомитета ММФ БРИКС Свердлов: форум влияет на экономику Петербурга

Санкт-Петербург, Россия Санкт-Петербург, Россия Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Проведение VII Международного Муниципального Форума стран БРИКС в Санкт-Петербурге оказывает положительное влияние на экономику города, особенно в осенне-зимний период, когда традиционный туристический поток значительно сокращается, заявил на пресс-конференции зампредседателя Оргкомитета по подготовке и проведению форума Михаил Свердлов. По его словам, которые передает NEWS.ru, именно в такие месяцы деловая активность напротив демонстрирует позитивную динамику.

На дворе ноябрь, туристический поток в Санкт-Петербург практически иссяк. <…> Несмотря на такую не очень добрую погоду, мы все здесь собрались, это и есть самое главное достижение. Наш город круглогодично нуждается в потоке туристов, и именно ноябрь, декабрь, январь, и февраль — самые «мертвые» месяцы для туристического сезона, для деловой активности, наоборот, являются самыми позитивными, — подчеркнул Свердлов.

В отличие от обычных путешественников, иностранные делегации, приезжающие на форум, оставляют в городе значительные деньги, уточнил он. Эти средства, возвращаясь в городской бюджет в виде налогов, способствуют развитию и процветанию Северной столицы.

К нам приезжают не просто какие-то люди, а серьезные иностранные инвесторы. Они хотят инвестировать, в том числе в Санкт-Петербург. Это, на мой взгляд, важнейшее достижение нашего форума, — добавил Свердлов.

По его словам, в век цифровизации, когда большинство вопросов можно решить по видеоконференцсвязи, участники форума готовы преодолевать большие расстояния, чтобы встретиться лично. Это значит, что они действительно видят в этой площадке реальную возможность подписания договоров, контрактов и реализации бизнес-идей, резюмировал замглавы оргкомитета.

Ранее глава Оргкомитета ММФ БРИКС Михаил Черепанов заявил, что форум собрал более 5 тыс. участников. Итогом мероприятия стало подписание 283 соглашений, а деловая программа включила 80 сессий и круглых столов по различным направлениям.

Санкт-Петербург
БРИКС
форумы
экономика
инвестиции
Екатерина Укушева
Е. Укушева
Наталья Петрова
Н. Петрова
