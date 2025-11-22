«Мы пытались»: в МИД РФ отреагировали на слова Трампа о ядерных испытаниях МИД России не получал от США пояснений насчет слов Трампа о ядерных испытаниях

Российская сторона не получала от американской ответа на просьбу прояснить, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о ядерных испытаниях, заявил в интервью журналу «Международная жизнь» заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, в Вашингтоне до сих пор не уточнили, проводились ли натурные ядерные взрывы.

Мы пытались получить официальные пояснения с американской стороны, что имеется в виду под этими испытаниями. Испытания ли средств доставки под критические тесты, то есть тесты без запуска цепной реакции, либо действительно натурные ядерные взрывы в испытательных целях. Мы не получили ответа на этот счет, — сказал дипломат.

Рябков также обратил внимание, что сторонники продолжения боевых действий на Украине активно пытаются воспрепятствовать достижению прочного мира, оказывая давление на Трампа. По его словам, особенно активны в этом отношении определенные круги в западноевропейских столицах.

При этом сами США стремятся найти долгосрочное решение украинского конфликта. Рябков отметил, что Вашингтон не отказывается обсуждать вопросы, связанные с ограничением расширения НАТО и защитой русскоязычного населения.