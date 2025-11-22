«Более 5 тыс. участников»: организаторы ММФ БРИКС подвели итоги форума

Более 5 тыс. участников собрал Международный муниципальный форум БРИКС, сообщил председатель Организационного комитета Михаил Черепанов. Итогом мероприятия стало подписание 283 соглашений, а деловая программа включила 80 сессий и круглых столов, передает его слова корреспондент NEWS.ru.

У нас по итогам 20-го числа подписано было 283 соглашения. Общее количество участников нашего мероприятия в этом году превысило 5 тыс. человек. Мы планировали, что будет 5 тыс., но вышло более 5 тыс. 5321 человек приняли участие в деловой программе, в переговорах, в пленарном заседании и других мероприятиях связанных с нашим форумом. Количество сессий, секции круглых столов — это 80 мероприятий, которые были по разным личным направлениям, — сказал Черепанов.