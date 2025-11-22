Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 14:16

Раскрыто, кто первым нашел «золотую жилу» на ММФ БРИКС

Депутат Астахова: ММФ БРИКС дает малому бизнесу доступ к зарубежным партнерам

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Экономический итог VII Международного муниципального форума БРИКС — прямой доступ малого и среднего бизнеса к зарубежным партнерам и новым контрактам, заявила депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Наталия Астахова на пресс-конференции по итогам мероприятия. По словам парламентария, он обеспечил муниципалитетам города реальный экономический эффект благодаря заключению соглашений и прямым переговорам, передает корреспондент NEWS.ru.

Бизнес, особенно малый и средний, очень заинтересован в таких контактах. <…> Такой обмен мнениями дает прямой контакт с теми, от кого зависит решение, — подчеркнула Астахова.

Депутат привела пример соглашения между российской компанией и бразильским муниципалитетом по поставке удобрений, которое было подписано на форуме. Подобные сделки особенно важны в условиях сложной международной обстановки и ограниченного доступа предпринимателей на внешние рынки, подчеркнула она.

Астахова добавила, что в этом году форум собрал более 1200 представителей из регионов и зарубежных делегаций. По итогам работы участники заключили почти 300 соглашений, что, по ее словам, свидетельствует о высокой практической результативности мероприятия.

Ранее председатель организационного комитета ММФ БРИКС Михаил Черепанов заявил, что рост результативных соглашений на 557% стал главным итогом семилетней работы форума. По его словам, проект перешел от этапа становления к формированию конкретных экономических результатов.
БРИКС
видео
бизнес
контракты
Cанкт-Петербург
соглашения
