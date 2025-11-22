Двое российских спортсменов-саночников оказались в СИЗО Подозреваемых в мошенничестве спортсменов Репилова и Перетягина отправили в СИЗО

Российских спортсменов-саночников Романа Репилова и Александра Перетягина отправили в СИЗО по решению суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. Они подозреваются в мошенничестве. Срок заключения атлетов под стражу составил один месяц.

В отношении обвиняемого Репилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц, — говорится в заявлении.

Уточняется, что Репилова заподозрили в присвоении 11 млн рублей. Данные средства были выделены из бюджета для покупки спортивных саней.

