22 ноября 2025 в 17:13

Двое российских спортсменов-саночников оказались в СИЗО

Подозреваемых в мошенничестве спортсменов Репилова и Перетягина отправили в СИЗО

Роман Репилов Роман Репилов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Российских спортсменов-саночников Романа Репилова и Александра Перетягина отправили в СИЗО по решению суда, сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. Они подозреваются в мошенничестве. Срок заключения атлетов под стражу составил один месяц.

В отношении обвиняемого Репилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц, — говорится в заявлении.

Уточняется, что Репилова заподозрили в присвоении 11 млн рублей. Данные средства были выделены из бюджета для покупки спортивных саней.

Ранее предпринимателя из Татарстана Валерия Чулакова приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима за мошеннические операции с земельными участками. Суд признал его виновным в причинении муниципальному образованию ущерба на 62 млн рублей.

До этого в ХМАО руководителя управления социальной защиты Пыть-Яха заключили под стражу по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Суд арестовал ее до 18 января 2026 года, установив, что обвиняемая может скрыться от следствия.

Красноярский край
суды
аресты
СИЗО
спортсмены
мошенничество
