Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 10:20

Названы ошибки, которые помогают мошенникам найти жертву

Доцент Щербаченко: мошенники могут использовать личные публикации в соцсетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Злоумышленники могут использовать личные публикации жертвы в социальных сетях, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, следует с осторожностью отвечать на подозрительные звонки, так как на другом конце провода может оказаться мошенник, выдающий себя за сотрудника того или иного ведомства.

Даже осторожные люди могут стать жертвами мошенников. Распространенные ошибки включают публикацию личных данных в социальных сетях. Например, размещение информации о путешествиях, командировках и членах семьи может быть опасным. Рекомендуется ограничить доступ к личным данным и не публиковать билеты или другие персональные документы. Также важно избегать перехода по ссылкам из подозрительных писем. Всегда проверяйте адрес сайта вручную: вводите его самостоятельно или ищите через поисковик, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что не следует сообщать свои данные по телефону работникам банка, органов безопасности или власти, а также горячих линий. По словам эксперта, настоящие сотрудники никогда не запрашивают персональные данные, ПИН-коды, коды из СМС-сообщений и не просят переходить по ссылкам или переводить деньги через СБП. Доцент посоветовал самостоятельно позвонить по официальному номеру банка или госоргана.

Кроме того, не следует скачивать программы с подозрительных сайтов и открывать ссылки в СМС или электронной почте. Используйте только официальные магазины приложений, читайте отзывы и комментарии пользователей. Не доверяйте незнакомцам, которые обещают выгодные предложения. Проверяйте репутацию компании и не платите авансы без договора. Никогда не совершайте импульсивных финансовых операций под давлением мошенников. Остановитесь и перепроверьте информацию перед тем, как действовать. Не оставляйте данные банковской карты и личные сведения на сайтах, если вас об этом просят незнакомые люди, — добавил Щербаченко.

Он указал на то, что среди различных угроз встречаются звонки с поддельными номерами банков и предложения «восстановить карту» через мессенджеры. По словам доцента, для защиты рекомендуется установить антивирус с функцией защиты от фишинга и регулярно проверять историю операций в банке.

Ранее сообщалось, что злоумышленники выдают себя за сотрудников управляющей компании в мессенджерах, чтобы попросить жертв подтвердить свои персональные данные. Эту информацию они затем используют для кражи денег.

мошенники
россияне
советы
злоумышленники
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС России на Харьков 18 ноября: дроны «гасят» ДРГ в Купянске
В Подмосковье задержали троих разбойников за нападение на иностранцев
Автоэксперт объяснил, почему россияне выбирают китайские шины
Армянский суд вынес решение по делу российского бизнесмена
Россияне составили рейтинг лучших актеров 2025 года
Права покупателей недвижимости в России защитят в новом формате
Гималайский медведь забрел в школу в Приморье
Греф озвучил, сколько налогов недоплатили маркетплейсы из-за скидок
Мечты Еврокомиссии о финансировании Украины жестко осадили
Глава Дагестана объяснил важность слов Махачева о России
Руководителям дали советы, как создать крепкий рабочий коллектив
Фетисов раскрыл, почему нужно возобновить продажу пива на стадионах
Рецепт, после которого вы полюбите кролика навсегда!
В столице поймали серийного вора-домушника
Москалькова раскрыла сроки начала обмена посылками для пленных
Адвокат напомнил, почему необходимо регистрировать всех жильцов
Назван один неочевидный симптом, предшествующий деменции
В Госдуме ответили, какие страны Европы первыми пойдут на примирение с РФ
Мировой лидер по добыче газа завладел контрольным пакетом Aurus
В КНДР высказались о ядерных амбициях Южной Кореи
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.