Названы ошибки, которые помогают мошенникам найти жертву

Злоумышленники могут использовать личные публикации жертвы в социальных сетях, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, следует с осторожностью отвечать на подозрительные звонки, так как на другом конце провода может оказаться мошенник, выдающий себя за сотрудника того или иного ведомства.

Даже осторожные люди могут стать жертвами мошенников. Распространенные ошибки включают публикацию личных данных в социальных сетях. Например, размещение информации о путешествиях, командировках и членах семьи может быть опасным. Рекомендуется ограничить доступ к личным данным и не публиковать билеты или другие персональные документы. Также важно избегать перехода по ссылкам из подозрительных писем. Всегда проверяйте адрес сайта вручную: вводите его самостоятельно или ищите через поисковик, — поделился Щербаченко.

Он подчеркнул, что не следует сообщать свои данные по телефону работникам банка, органов безопасности или власти, а также горячих линий. По словам эксперта, настоящие сотрудники никогда не запрашивают персональные данные, ПИН-коды, коды из СМС-сообщений и не просят переходить по ссылкам или переводить деньги через СБП. Доцент посоветовал самостоятельно позвонить по официальному номеру банка или госоргана.

Кроме того, не следует скачивать программы с подозрительных сайтов и открывать ссылки в СМС или электронной почте. Используйте только официальные магазины приложений, читайте отзывы и комментарии пользователей. Не доверяйте незнакомцам, которые обещают выгодные предложения. Проверяйте репутацию компании и не платите авансы без договора. Никогда не совершайте импульсивных финансовых операций под давлением мошенников. Остановитесь и перепроверьте информацию перед тем, как действовать. Не оставляйте данные банковской карты и личные сведения на сайтах, если вас об этом просят незнакомые люди, — добавил Щербаченко.

Он указал на то, что среди различных угроз встречаются звонки с поддельными номерами банков и предложения «восстановить карту» через мессенджеры. По словам доцента, для защиты рекомендуется установить антивирус с функцией защиты от фишинга и регулярно проверять историю операций в банке.

Ранее сообщалось, что злоумышленники выдают себя за сотрудников управляющей компании в мессенджерах, чтобы попросить жертв подтвердить свои персональные данные. Эту информацию они затем используют для кражи денег.