22 ноября 2025 в 17:42

В Совбезе ООН назревают серьезные перемены

G20 призывает пригласить в Совбез ООН страны Африки и Латинской Америки

Фото: Xinhua/Xie E/Global Look Press
В G20 поддержали реформирование структуры ООН, заявили лидеры стран объединения в принятой декларации. В документе отмечается необходимость расширения Совета Безопасности. «Группа двадцати» предлагает включить в состав страны Африки, АТР и Латинской Америки.

Мы призываем к расширению состава Совета Безопасности, чтобы он включал представителей недопредставленных регионов и групп стран, таких как Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Карибский регион, — говорится в заявлении.

Совбез ООН включает 15 стран. В состав входят пять постоянных членов — Россия, США, Китай, Великобритания и Франция, обладающие правом вето, — и десять непостоянных, которые избираются Генассамблеей на двухлетний срок и представлены по региональным квотам. Речь идет об Африке, Азии, Латинской Америке, Восточной Европе. Состав непостоянных членов обновляется каждый год наполовину.

Ранее сообщалось, что Запад активизировал поиск возможностей для диалога с Россией из-за отсутствия Вашингтона на саммите G20 в ЮАР. Представители этих стран испытывают сложности в связи с уменьшением своей роли в международной политике и экономике.

