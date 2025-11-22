Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 17:43

В Минздраве ответили на сообщения о дефиците препаратов для диабетиков

Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците лекарств для диабетиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Информация о дефиците лекарств для лечения сахарного диабета не соответствует действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора. В ведомстве заявили, что упомянутые в публикациях СМИ препараты стабильно вводятся в оборот.

Информация о дефиците препаратов в регионах не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

До этого глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев сообщил NEWS.ru, что большинство ушедших с рынка лекарств имеют отечественные аналоги или заменяются новыми схемами лечения. По его словам, уход таких препаратов не стал критичным, поскольку врачи добиваются схожего эффекта с помощью других средств.

Ранее сообщалось, что липолитики для лица и тела могут представлять серьезную опасность для здоровья. В частности, они могут вызывать отек Квинке или фиброз. Несмотря на это, они продолжают пользоваться высоким спросом среди россиян. Так, за последний год он вырос в два раза.

власти
диабет
препараты
дефицит
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как вы это представляете?»: SHAMAN и Мизулина высказались о смене фамилии
Раскрыта причина отказа бойцов ВСУ сдаваться в Димитрове
Названа причина ареста бывшего президента Бразилии
«Спартак» забил первый российский гол в сезоне РПЛ
Две легковушки столкнулись лоб в лоб и загорелись
Ни денег, ни квартиры. Возврат жилья «жертвам мошенников»: новый поворот
Уровень популярности правительства Мерца установил антирекорд в ФРГ
Европейские лидеры ответили на план США по Украине своим проектом
Лидеры ЕС увидели в плане Трампа основу для урегулирования конфликта
Премьер Нидерландов внезапно исчез перед своим выступлением
Россиянам напомнили, что нужно для сохранения выплат и льгот
Писатель Рой жестко раскритиковал сериалы про «Патрики»
Умер сооснователь группы DZIDZIO
Румыния экстренно направила истребители к границе с Украиной
Раскрыт полный список упомянутых в документах Эпштейна знаменитостей
Роллы без риса: огуречные рулетики с творожным сыром — легче не бывает
В Якутии объяснили приостановку выплат участникам СВО
Аналитик назвал причину сдержанности Москвы после удара ATACMS по Воронежу
Под Воронежем подорвали боевые блоки от сбитых ракет ВСУ
Московский трамвай на полной скорости переехал пешеходов
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.