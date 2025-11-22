В Минздраве ответили на сообщения о дефиците препаратов для диабетиков

В Минздраве ответили на сообщения о дефиците препаратов для диабетиков Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците лекарств для диабетиков

Информация о дефиците лекарств для лечения сахарного диабета не соответствует действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе Росздравнадзора. В ведомстве заявили, что упомянутые в публикациях СМИ препараты стабильно вводятся в оборот.

Информация о дефиците препаратов в регионах не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

До этого глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев сообщил NEWS.ru, что большинство ушедших с рынка лекарств имеют отечественные аналоги или заменяются новыми схемами лечения. По его словам, уход таких препаратов не стал критичным, поскольку врачи добиваются схожего эффекта с помощью других средств.

Ранее сообщалось, что липолитики для лица и тела могут представлять серьезную опасность для здоровья. В частности, они могут вызывать отек Квинке или фиброз. Несмотря на это, они продолжают пользоваться высоким спросом среди россиян. Так, за последний год он вырос в два раза.