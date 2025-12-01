День матери
Мясников объяснил, какое преступление совершают врачи

Мясников назвал преступлением не назначать диабетикам диагностику почек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отказ врачей от диагностики почек для пациентов с сахарным диабетом является должностным преступлением, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном». Так он оценил ситуацию женщины, которой летом диагностировали такое заболевание. Зрительница призналась, что ей не делали обследование почек.

Я надеюсь, что пациентка просто не помнит, что вы ее посылали [на обследование], что вы ей объясняли. Потому что если она права <...>, то это должностное преступление, — возмутился Мясников, схватившись за сердце.

Доктор также спросил у зрительницы, какой у нее гликозилированный гемоглобин. Женщина не знала ответа и на этот вопрос. Мясников подчеркнул, что это позор для любой медицины — иметь таких врачей, которые не делают соответствующий анализ диабетикам.

Ранее Мясников дал россиянам необычный совет по укреплению здоровья. Врач заявил, что для этого нужно меньше думать, больше двигаться и правильно питаться. По словам доктора, чем дольше человек размышляет о заболеваниях, тем чаще они приходят.

