Вооруженным силам России не следует атаковать территорию США в ответ на удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по Воронежу, заявил в беседе с MK.RU военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, у Москвы нет неопровержимых доказательств, которые бы указывали на конкретных лиц, осуществивших обстрел города.

Почему мы должны нанести удар по территории США? С территории Украины по России наносят удары не военнослужащие регулярной армии США, а наемники. И доказательств, кто именно это сделал, у нас прямых нет, — подчеркнул собеседник издания.

Литовкин уточнил, что ответный удар по Соединенным Штатам не в интересах России в том числе потому, что это приведет к третьей мировой войне. В то же время военный обозреватель отметил, что российская армия не оставила ВСУ безнаказанными. Он уточнил, что ВС РФ ударили по тем американцам, которые запускали ATACMS с территории Украины.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что уничтожение российскими ПВО американских ATACMS наносит серьезный удар по репутации производителя этого оружия. Он подчеркнул, что все ракеты были перехвачены до достижения целей.