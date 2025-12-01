Сочи остался без авиасообщения Росавиация: в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, мера связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сразу в трех российских аэропортах. Воздушные гавани в Грозном, Владикавказе и Магасе внесли коррективы в свою работу. Ограничения также вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропорту Норильска из-за метели и штормового ветра оказались заблокированы более 700 пассажиров, семь рейсов были отменены. Людей планировали разместить в гостиницах, так как улучшения погодных условий с ветром до 30 м/с и плохой видимостью не ожидалось.

Кроме того, Минтранс России готовится открыть аэропорты, которые не работали с 2022 года. Такое решение было принято в целях безопасности.