Россиянка «похоронила» сына ради выгоды В Сочи полиция разоблачила женщину, которая врала о смерти сына для сбора денег

Жительница Сочи обманула окружающих, утверждая в соцсетях, что ее 12-летний сын якобы погиб, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Она делала это для того, чтобы получать материальную помощь.

Правоохранители из отдела по делам несовершеннолетних пришли к женщине домой и убедились, что ее ребенок жив. По данным краевого главка, семья находится на профилактическом учете.

На мать был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В настоящее время продолжается проверка по данному факту.

До этого в Прикамье полиция завершила расследование уголовного дела против женщины, которая выдумала дочь и выманила у своего 47-летнего возлюбленного, моряка дальнего плавания, почти 1 млн рублей. Аферистка получала деньги на содержание и лечение несуществующего ребенка на протяжении трех лет и тратила их на личные нужды.

Ранее жительница Приморского края обманула бывшего сожителя, инсценировав беременность. Женщина поддерживала иллюзию на протяжении девяти месяцев, чтобы получить от него крупную сумму. Помимо денежных переводов, она убедила потерпевшего временно передать ей мини-экскаватор, который затем продала.