Лжебеременная выманила у сожителя миллион рублей и экскаватор

Жительница Приморского края инсценировала беременность, чтобы получить от бывшего сожителя более 1,1 млн рублей, сообщает УМВД России по региону. Расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере завершено.
По данным следствия, в течение девяти месяцев женщина поддерживала иллюзию беременности с помощью накладного живота, а после сообщила о «родах», отправив фотографии новорожденного из интернета.
Кроме денежных переводов, она также убедила потерпевшего временно передать ей мини-экскаватор стоимостью 344 тыс. рублей, который затем продала. Подсудимая полностью признала свою вину, а ее причастность к преступлению доказана следствием.
