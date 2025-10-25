Лжебеременная выманила у сожителя миллион рублей и экскаватор Жительница Приморья обманула сожителя на 1,1 млн рублей фиктивной беременностью

Жительница Приморского края инсценировала беременность, чтобы получить от бывшего сожителя более 1,1 млн рублей, сообщает УМВД России по региону. Расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере завершено.

По данным следствия, в течение девяти месяцев женщина поддерживала иллюзию беременности с помощью накладного живота, а после сообщила о «родах», отправив фотографии новорожденного из интернета.

Кроме денежных переводов, она также убедила потерпевшего временно передать ей мини-экскаватор стоимостью 344 тыс. рублей, который затем продала. Подсудимая полностью признала свою вину, а ее причастность к преступлению доказана следствием.

