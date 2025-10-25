Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 11:06

Лжебеременная выманила у сожителя миллион рублей и экскаватор

Жительница Приморья обманула сожителя на 1,1 млн рублей фиктивной беременностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Приморского края инсценировала беременность, чтобы получить от бывшего сожителя более 1,1 млн рублей, сообщает УМВД России по региону. Расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере завершено.

По данным следствия, в течение девяти месяцев женщина поддерживала иллюзию беременности с помощью накладного живота, а после сообщила о «родах», отправив фотографии новорожденного из интернета.

Кроме денежных переводов, она также убедила потерпевшего временно передать ей мини-экскаватор стоимостью 344 тыс. рублей, который затем продала. Подсудимая полностью признала свою вину, а ее причастность к преступлению доказана следствием.

Ранее жительница Ульяновской области заключила фиктивный брак с 60-летним участником специальной военной операции ради выплат в случае его смерти. В декабре 2024 года житель поселка Чамзинка Тарас Астрахов ушел добровольцем на СВО, а в мае 2025 года получил смертельное ранение. После гибели его сын Илья узнал, что отец до ухода на фронт успел жениться на 38-летней женщине.

беременные
Приморский край
мошенники
сожители
деньги
