Россиянин напал на беременную женщину с пистолетом

В Уфе мужчина, вооруженный пистолетом, напал на беременную женщину на автомобильной парковке, передает Telegram-канал «Башкирия Online». Происшествие случилось в полночь в районе Затон, рядом с домом на улице Ахметова.

Уличная камера зафиксировала, как между мужчиной и женщиной возник серьезный конфликт, который быстро перерос в драку. Один из участников схватил женщину за волосы, после чего достал пистолет и направил его в ее сторону. Женщина, находящаяся в положении, предупредила его о своем состоянии.

Мужчина уложил женщину на капот автомобиля и схватил ее за ноги. В этот момент уфимка громко закричала. Затем пострадавшая поднялась и схватилась за живот.

На место инцидента прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. В данный момент правоохранительные органы проводят расследование случившегося.

