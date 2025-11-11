Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 12:26

Россиянин напал на беременную женщину с пистолетом

В Уфе неизвестный мужчина направил оружие на беременную женщину на парковке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе мужчина, вооруженный пистолетом, напал на беременную женщину на автомобильной парковке, передает Telegram-канал «Башкирия Online». Происшествие случилось в полночь в районе Затон, рядом с домом на улице Ахметова.

Уличная камера зафиксировала, как между мужчиной и женщиной возник серьезный конфликт, который быстро перерос в драку. Один из участников схватил женщину за волосы, после чего достал пистолет и направил его в ее сторону. Женщина, находящаяся в положении, предупредила его о своем состоянии.

Мужчина уложил женщину на капот автомобиля и схватил ее за ноги. В этот момент уфимка громко закричала. Затем пострадавшая поднялась и схватилась за живот.

На место инцидента прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. В данный момент правоохранительные органы проводят расследование случившегося.

Ранее в Екатеринбурге мужчина напал на коллег с ножом во время совместного отдыха, убив хозяйку дома и ранив ее дочь и знакомого. Второй дочери хозяйки и двухлетнему ребенку удалось спастись. Все участники инцидента работали в одном магазине: мужчина был директором, его жертва — заместителем, а погибшая — кассиром.

Уфа
нападения
беременные
конфликты
