01 декабря 2025 в 04:43

Краснодарский аэропорт приостановил все полеты

Росавиация: аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск воздушных судов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Краснодарский аэропорт Пашковский временно ограничил свою работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Воздушная гавань прекратила прием и выпуск самолетов, пояснил он.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, сказано в публикации.

Ранее в аэропорту Норильска из-за метели и штормового ветра оказались заблокированы более 700 пассажиров, семь рейсов были отменены. Людей планировали разместить в гостиницах, так как улучшения погодных условий с ветром до 30 м/с и плохой видимостью не ожидалось.

Кроме того, аналогичные ограничения ввели в аэропортах Волгограда и Краснодара. Временный запрет установили и в небе над Тамбовом. Также временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Как отметил Кореняко, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого сообщалось, что Минтранс России готовится открыть аэропорты, которые не работали с 2022 года. Такое решение было принято в целях соображений безопасности.

