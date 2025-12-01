День матери
01 декабря 2025 в 04:20

Юрист объяснил, что грозит за езду на летней резине зимой

Юрист Русяев: за езду зимой на летней резине грозит штраф 500 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россиянам, которые не переобули автомобили с летних шин на зимние, грозит административный штраф в размере 500 рублей, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в РФ такое требование связано с техническим регламентом и нормативными документами, регулирующими эксплуатацию машин.

В декабре, январе и феврале для транспортных средств категорий M1 и N1 установлена обязанность иметь зимние шины на всех колесах. Такое условие закреплено в Техническом регламенте Таможенного союза и дополнительно отражено в перечне неисправностей, при которых эксплуатация машин запрещена. При выявлении летних покрышек в зимний период инспектор может применить статью 12.5 часть 1 КоАП РФ. Санкция по ней незначительная — предупреждение или штраф 500 рублей. Наказание может последовать даже без дополнительных рисков на дороге — сам факт несоответствия требованиям уже образует основание для ответственности, — пояснил Русяев.

Он отметил, что ключевым критерием для идентификации зимней шины является наличие специальной маркировки. По его словам, покрышки можно эксплуатировать в декабре, январе и феврале, если на ее боковой поверхности есть обозначение M+S или символ горной вершины со снежинкой.

Определение зимних шин строится на наличии маркировки M+S или символа горной вершины со снежинкой. Если обозначений нет — покрышка рассматривается как летняя, независимо от протектора или личных оценок водителя. Всесезонные шины допускаются только при наличии указанной маркировки. Кроме того, регулируется минимальная глубина рисунка протектора: зимняя шина с остаточной глубиной менее четырех миллиметров также считается не соответствующей требованиям, — резюмировал Русяев.

Ранее автоэксперт и руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко заявил, что длительный прогрев машины зимой может привести к поломкам двигателя. По его словам, современные автомобили готовы к поездке уже через пару минут.

