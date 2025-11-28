Сразу в трех российских городах ограничили полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, написал в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Магаса: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда. Как уточнил Кореняко, самолеты гражданской авиации не принимаются и не выпускаются с 23:38 мск 27 ноября.

До этого в аэропорту Васьково Архангельской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. На борту находились 12 пассажиров и два члена экипажа. Обошлось без погибших. По данным источника, при посадке повредились шасси и крыло. Также пострадал один человек — у него ушиб руки. После приземления пассажиры и экипаж смогли покинуть борт самостоятельно.