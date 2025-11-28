День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 00:20

Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

Росавиация: аэропорт Волгограда временно прекратил полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Временные ограничения введены в работу аэропорта Волгограда, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Самолеты гражданской авиации не принимаются и не выпускаются с 23:38 мск 27 ноября, пояснил он. О возобновлении рабочего графика обслуживания авиарейсов будет сообщено дополнительно.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Калуга имени К. Э. Циолковского приостановил авиасообщение. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. При этом воздушные гавани Самары и Саратова возобновили прием и выпуск самолетов после почти шестичасового простоя.

До этого стало известно, что в аэропортах Китая ужесточили процедуру досмотра для граждан России после недавнего введения безвизового режима. Таможенники стали проводить более тщательные проверки багажа. Наиболее сложная ситуация сложилась в популярных пунктах назначения, включая Хуньчунь, Харбин, Суйфэньхэ и Хайнань.

Волгоград
аэропорты
ограничения
Росавиация
