Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

Временные ограничения введены в работу аэропорта Волгограда, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Самолеты гражданской авиации не принимаются и не выпускаются с 23:38 мск 27 ноября, пояснил он. О возобновлении рабочего графика обслуживания авиарейсов будет сообщено дополнительно.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что Международный аэропорт Калуга имени К. Э. Циолковского приостановил авиасообщение. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. При этом воздушные гавани Самары и Саратова возобновили прием и выпуск самолетов после почти шестичасового простоя.

До этого стало известно, что в аэропортах Китая ужесточили процедуру досмотра для граждан России после недавнего введения безвизового режима. Таможенники стали проводить более тщательные проверки багажа. Наиболее сложная ситуация сложилась в популярных пунктах назначения, включая Хуньчунь, Харбин, Суйфэньхэ и Хайнань.