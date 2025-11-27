Калужский аэропорт приостановил авиасообщение

Международный аэропорт Калуга имени К. Э. Циолковского временно перестал обслуживать авиарейсы, заявил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, ограничения начали действовать 27 ноября около 07:40 по московскому времени.

Аэропорт Калуга (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул он.

В то же время воздушные гавани Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) возобновили работу. Они не принимали и не выпускали самолеты почти шесть часов. Кореняко напомнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее жителя Сибири задержали в петербургском аэропорту Пулково из-за кражи люксовой косметики. Инцидент произошел в зоне вылета. Мужчина рассматривал стенд с помадами, затем взял несколько штук и направился к выходу. Общая сумма ущерба составила 13 тыс. рублей.

До этого в московском аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили почти восемь килограммов сушеного трепанга в багаже иностранного гражданина, вылетавшего в Китай. По словам задержанного, он приобрел морские огурцы для супруги на одном из рынков Москвы. Стоимость товара составляет около 500 тыс. рублей.