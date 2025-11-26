День матери
26 ноября 2025 в 13:09

Почти восемь килограмм трепанга нашли в багаже у пассажира Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили почти восемь кг сушеного трепанга в багаже иностранного гражданина, вылетавшего в Китай, сообщили NEWS.ru в пресс-службе таможни воздушной гавани. Стоимость товара составляет около 500 тысяч рублей.

По словам задержанного что приобрел «морские огурцы» для супруги на одном из рынков Москвы. Экспертиза установила, что это трепанг дальневосточный. За провоз деликатеса мужчине грозит штраф в двукратном размере стоимости товара.

Ранее сотрудники аэропорта Шереметьево изъяли у 38-летнего пассажира из Китая радиоактивные игральные карты. Когда иностранец проходил через зеленый коридор, сработала стационарная система радиационного контроля «Янтарь». Это обусловлено тем, что уровень ионизирующего излучения карт был превышен в четыре тысячи раз.

До этого таможенники Шереметьево обнаружили у прибывшей из Франции женщины незадекларированные часы Rolex с бриллиантами. Стоимость изделия оценивается в 12 млн рублей.

Ранее в аэропорту Минеральных Вод сотрудники таможни остановили 44-летнего россиянина, который собирался улететь в Турцию, имея в багаже предметы с признаками антиквариата. Были обнаружили три швейцарских хронометра марки Longines, а также редкие английские часы Thomas Russell & Son Liverpool, изготовленные в 1917 году.

