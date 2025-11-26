У российских туристов возникли трудности в аэропортах Китая В аэропортах Китая был усилен досмотр туристов из России

В аэропортах Китая ужесточили процедуру досмотра для граждан России, что привело к изъятию личных вещей и медикаментов, пишет Telegram-канал Baza. Сообщается, что усиление контроля произошло после недавнего введения безвизового режима. Таможенники стали проводить более тщательные проверки багажа. Наиболее сложная ситуация сложилась в популярных пунктах назначения, включая Хуньчунь, Харбин, Суйфэньхэ и Хайнань.

Из-за возросшего времени досмотра пассажиры вынуждены проводить на контрольно-пропускных пунктах несколько часов. Одна из российских туристок, летевшая с острова Хайнань в Пекин, имела большой запас лекарств, которые она назвала жизненно необходимыми. По ее словам, пограничники проверяли каждую отдельную упаковку с медикаментами. Женщина отметила, что регулярно посещает Китай, но столь строгий досмотр произошел с ней впервые.

Другой случай произошел с российской туристкой на пограничном переходе в Суйфэньхэ. Ее задержали на 13 часов, в течение которых ей не предоставляли воду и пищу. В результате у нее конфисковали вещи общей стоимостью 300 тыс. рублей.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Игорь Моргулов говорил, что серьезных инцидентов с участием российских туристов в Китае после отмены визового режима зафиксировано не было. Он также отметил значительное увеличение турпотока.