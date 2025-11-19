Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз Посол Моргулов: серьезных проблем с туристами после отмены виз в Китае не было

Серьезных проблем с поведением российских туристов в Китае после отмены виз не возникло, рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Игорь Моргулов, передает корреспондент NEWS.ru. Он также отметил, что после 15 сентября поток туристов из России в Китай вырос на 34%.

У нас на 34% вырос поток после 15 сентября от наших туристов, и я хочу сказать, что у нас никаких серьезных проблем, кроме таких случаев, которые бы привлекли внимание, не было. Мы надеемся, что все будет замечательно. Также надеемся, что и китайские туристы, которые поедут сюда после предстоящего принятия у нас этого решения, также будут себя вести самым наилучшим образом, — прокомментировал Моргулов.

Ранее сообщалось, что с июля по сентябрь количество туристических поездок граждан России в Китай достигло максимума за 13 лет и составило 383 тыс. визитов. Это на 13% больше, чем в предыдущем квартале, и почти на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связывают рост интереса российских путешественников с введением безвизового режима, который начал действовать с 15 сентября.