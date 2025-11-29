День матери
29 ноября 2025 в 01:07

Росавиация перекрыла небо над одним регионом

Аэропорт Тамбова перестал принимать самолеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В тамбовском аэропорту Донское ввели временные ограничения на работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Как отметил Кореняко, такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда. Кореняко уточнил, что самолеты гражданской авиации не принимались и не выпускались с 23:38 мск 27 ноября. Позднее аэропорт возобновил работу.

Тем временем стало известно, что 27 ноября Международный аэропорт Калуга имени К. Э. Циолковского приостанавливал прием и отправку рейсов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В то же время воздушные гавани Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) возобновили работу. Они не принимали и не выпускали самолеты почти шесть часов.

