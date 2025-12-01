День матери
01 декабря 2025 в 05:53

Три аэропорта на юге России ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: аэропорты Грозного, Владикавказа и Магаса ввели ограничения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Аэропорты Грозного, Владикавказа и Магаса ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, решение принято для безопасности полетов.

Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее в аэропорту Норильска из-за метели и штормового ветра оказались заблокированы более 700 пассажиров, семь рейсов были отменены. Людей планировали разместить в гостиницах, так как улучшения погодных условий с ветром до 30 м/с и плохой видимостью не ожидалось.

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сразу в четырех российских аэропортах. Воздушные гавани в Геленджике, Краснодаре, Тамбове и Ярославле внесли коррективы в свою работу. Ограничения также вводились в целях обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, Минтранс России готовится открыть аэропорты, которые не работали с 2022 года. Такое решение было принято в целях соображений безопасности.

